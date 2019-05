Cidadão alemão é novo suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann

Lisboa – Um cidadão alemão condenado pelo assassinato de três crianças é o novo alvo das investigações sobre o desaparecimento ocorrido há 12 anos da menina britânica Madeleine McCann em um complexo turístico do Algarve, no sul de Portugal, segundo informações de veículos de imprensa locais.

O homem já tinha sido identificado como suspeito em 2011 pela Scotland Yard, a polícia do Reino Unido, mas sua relação com o caso foi descartada porque seu alvo principal eram crianças de sexo masculino.

Novas informações surgidas agora teriam levado as autoridades a voltarem a investigá-lo como suspeito.

Essas novas pistas chegam quando completam 12 anos do desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em 3 de maio de 2007 em um complexo turístico da Praia da Luz, no Algarve.

Madeleine, que na época tinha 3 anos, desapareceu enquanto dormia junto com seus irmãos gêmeos no apartamento alugado por seus pais, que, naquele momento, jantavam com amigos em um restaurante próximo.

Atualmente, existem duas linhas de investigação paralelas sobre o desaparecimento da menina, uma da Polícia Judicial portuguesa e outra no Reino Unido, dirigida pela Scotland Yard.

A polícia portuguesa confirmou na sexta-feira que a investigação sobre Madeleine segue aberta em Portugal e que a mesma está sendo desenvolvida em coordenação com autoridades internacionais.

Por enquanto, as mais de 2 mil diligências policiais, 500 buscas na região e 12 mil páginas de processo não conseguiram lançar uma luz sobre o que aconteceu na noite em que Madeleine desapareceu. EFE