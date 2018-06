Ciclone Mekunu deixa ao menos 30 mortos em Omã e Iêmen

Dubai – Autoridades informaram que o ciclone Mekunu fez ao menos 30 vítimas fatais quando atingiu o Omã e o Iêmen, no mês passado.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho disse em comunicado que a maioria das mortes aconteceu na ilha iemenita de Socotra, onde 20 foram mortos. Outros quatro foram mortos na província de al-Mahrah, no Iêmen, que faz fronteira com Omã.

Em Omã, as autoridades disseram anteriormente que pelo menos seis pessoas foram mortas pela tempestade.

O ciclone Mekunu atingiu a Península Arábica em 26 de maio, causando enchentes e outros danos. Anteriormente, atingiu Socotra, no Mar Arábico.

O ciclone acumulava ventos máximos sustentados de 170 km/h a 180 km/h, com rajadas de até 200 km/h. Fonte: Associated Press.