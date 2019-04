Ciclone Kenneth provoca enchentes e deixa mortos em Moçambique

Da Redação com agências internacionais

Por Da Redação com agências internacionais

Pemba/Joanesburgo — Equipes de resgate correram para ajudar pessoas afetadas por enchentes na cidade de Pemba em Moçambique neste domingo, quando casas desmoronaram em um bairro e as fortes chuvas aumentaram o medo de que algo pior esteja por vir.

O ciclone Kenneth atingiu quinta-feira a província de Cabo Delgado, no norte do país, destruindo aldeias inteiras e matando pelo menos 38 pessoas, 39 feridos e cerca de 35.000 casas destruídas ou danificadas. Desde então, deixou a região propensa a inundações e deslizamentos de terra com chuva, alertando que os rios poderiam estourar suas margens e deixar vastas áreas sob a água.

O empobrecido país do sul da África ainda está se recuperando de outro poderoso ciclone que o atingiu mais ao sul no mês passado, submergindo uma área de 3 mil quilômetros quadrados e matando mais de mil pessoas em Moçambique, Zimbábue e Malaui.

Enquanto uma forte tempestade castigava Pemba, lar de cerca de 200 mil pessoas, a água marrom começou a percorrer as ruas neste domingo.

Casas começaram a entrar em colapso no bairro norte de Natite, uma das áreas mais afetadas, informou a agência humanitária da ONU, OCHA, no Twitter.

Os moradores tentaram freneticamente tirar água de suas casas com baldes de plástico, mas muitos inundaram rapidamente a chuva torrencial. Outros empilhavam sacos de areia do lado de fora de suas casas para manter a elevação das águas para o lado fora, enquanto outros pequenos e rápidos rios se formavam, escavando trincheiras na rua.

Equipes de resgate levaram pelo menos 130 pessoas a centros em outros lugares da cidade no domingo, principalmente por barco, disse Salviano Abreu, porta-voz do braço humanitário da ONU.