Ciclone ganha força na Austrália e obriga evacuação de porto

Sydney – O terminal de minério de ferro de Port Hedland, na Austrália, espera retirar embarcações remanescentes de seu porto até a noite desta quinta-feira (horário local) como medida de segurança após um ciclone tropical se intensificar na costa oeste do país, informou a autoridade portuária local.

A principal usuária do porto, a mineradora gigante global BHP , informou estar monitorando o progresso do ciclone Joyce em meio a previsões de que irá alcançar força de categoria 3 até o início da manhã de sexta-feira, com rajadas de ventos de 165 km/h a 224 km/h.

“Todas as embarcações são esperadas para serem removidas do porto até 18h30 (horário local), no momento em que o porto será oficialmente fechado”, informou a autoridade portuária.

O porto representa mais da metade das exportações de minério de ferro da Austrália, lidando com mais de um milhão de toneladas por dia do cinturão de ferro da região de Pilbara, a maior parte com destino a siderúrgicas chinesas.

O Serviço de Meteorologia informou mais cedo que uma depressão tropical havia alcançado força de ciclone e iria se intensificar durante a noite, afetando Pilbara o na sexta-feira e início de sábado.

O porto é usado por três das quatro principais mineradoras de minério de ferro da Austrália: BHP, Fortescue Metals Group e Gina Rinehart’s Hancock Prospecting.

“A segurança da nossa equipe é nossa maior prioridade e nós estamos monitorando de perto condições relacionadas ao ciclone”, disse o chefe-executivo da Fortescue, Nev Power, em comunicado enviado à Reuters por e-mail.

“Nós temos detalhados procedimentos de preparação para o ciclone em vigor em todas as nossas operações em Pilbara”, disse Power.

A principal mineradora de minério de ferro da Austrália, Rio Tinto , usa o porto de Dampier, a 420 quilômetros ao sul de Port Hedland. Um porta-voz da Rio informou que a companhia está monitorando a trajetória do ciclone.

A Autoridade Portuária de Pilbara informou também estar monitorando condições meteorológicas no porto de Dampier.

Mercados de minério de ferro tem estado particularmente sensíveis a questões de fornecimento nos meses recentes, conforme siderúrgicas da China usam cada vez mais minério importado para complementar o minério nacional de menor qualidade.

De acordo com traders de commodities, uma interrupção prolongada de envio no terminal de Port Hedland pode levar a uma corrida por cargas disponíveis e aumentar preços.

A região de Pilbara é lar de muitas das maiorias minas de minério de ferro do mundo, com Port Hedland representando no mês passando mais de 41 milhões de toneladas em exportações.

Em média, há de 10 a 13 ciclones tropicais entre novembro e abril na região australiana, quatro destes tipicamente cruzando a costa, segundo dados do Serviço Meteorológico.