Chuvas deixam 8 mortos e 2 desaparecidos no norte da China

Pequim – Pelo menos oito pessoas morreram e outras dois permanecem desaparecidas depois que fortes chuvas atingiram a província de Gansu, no norte da China, informou nesta sexta-feira a agência oficial “Xinhua”.

Tanto as mortes como os desaparecimentos ocorreram na região de Baiyin, no condado de Jingyuan, como consequência de fortes tempestades e inundações ocorridas desde a noite de quinta-feira.

De acordo com o governo local, está em andamento uma operação de busca para tentar encontrar as duas pessoas desaparecidas nas áreas centrais da província.

As tempestades e fortes chuvas deixam várias vítimas e destruições nesta época do ano na China, especialmente no centro do país, principalmente devido a inundações e deslizamentos de terra.