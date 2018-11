Chuva se aproxima de área dos EUA atingida por incêndio; buscas continuam

PARADISE – A chuva está a caminho do norte da Califórnia atingido por incêndios florestais, disse a previsão do tempo neste domingo, ao mesmo tempo em que a busca por mortos e desaparecidos continuava depois do incêndio mais destrutivo do Estado norte-americano.

Os incêndios florestais já resultaram na morte de pelo menos 76 pessoas, e o número de desaparecidos pulou para 1.276 no sábado, apesar de as autoridades terem localizado centenas de pessoas que se dispersaram quando o fogo atingiu a cidade montanhosa de Paradise.

Até dez centímetros de chuva são esperados entre o fim da terça-feira e a sexta-feira nas encostas de Sierra, segundo o serviço nacional do tempo, incluindo Paradise, que foi quase destruída pelos incêndios.

“Ninguém poderia pensar que isso aconteceria”, afirmou o presidente Donald Trump ao visitar Paradise no sábado.

Equipes de resgate devem continuar a busca pelos destroços queimados neste domingo, dependendo de exames de DNA para confirmar identidades.