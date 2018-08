Chuva e deslizamentos matam 24 e desalojam milhares na Índia

Nova Délhi – Chuvas torrenciais e deslizamentos de terra mataram pelo menos 24 pessoas no sul da Índia nesta quinta-feira, com as autoridades abrindo as portas de 24 reservatórios de água em um movimento sem precedentes para evitar rompimentos potencialmente desastrosos, disseram autoridades.

As chuvas entre junho e setembro no Estado indiano de Kerala custaram até o momento 175 vidas e danos de cerca de 50 milhões de dólares a 26.824 hectares de lavouras desde que começaram em 29 de maio, disse um agente da Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Kerala (KSDMA, na sigla em inglês), que não quis ser identificado.

O departamento estatal de meteorologia previu que as chuvas continuarão na sexta-feira e voltarão na segunda-feira.

“Kerala recebeu 17 por cento mais chuva até agora na atual temporada ante o ano passado”, disse K. Santhosh, diretor em Kerala do Departamento de Metereologia da Índia à Reuters.

Dezenas de milhares de pessoas foram desalojadas, várias estão desaparecendo, com as incessantes chuvas por mais de 48 horas em algumas áreas, inundando hectares de terra baixa, disseram as autoridades.

A Força Nacional de Alívio de Desastres e as Forças Armadas estão ajudando nas operações de resgate e auxílio, acrescentaram.

O primeiro-ministro Pinarayi Vijayan disse que “24 barragens foram abertas até o momento, o que não tem precedentes e está mostrando a seriedade da situação.”

O Estado, que tem 44 rios, teve suas piores inundações em 1924 depois de chuvas torrenciais.