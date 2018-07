Choque entre caminhonete e caminhão deixa 12 mortos e 9 feridos no México

Cidade do México – Pelo menos 12 pessoas que viajavam no interior de uma caminhonete na estrada México-Pachuca, na altura do município de Ecatepec, no Estado do México, morreram nesta sexta-feira quando o veículo se chocou contra a parte traseira de um caminhão de carga.

A colisão aconteceu na manhã de hoje no quilômetro 17 dessa via no sentido da Cidade do México e, de acordo com relatórios oficiais, as vítimas foram três mulheres e nove homens.

Segundo informaram as autoridades, o caminhão de carga estava parado no acostamento e a caminhonete, que aparentemente estava em alta velocidade, ficou sem freios e se chocou direto contra a parte traseira do caminhão que não usava luzes de alerta nem sinalizações.

Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local da colisão, onde constataram que as 12 pessoas morreram na hora, enquanto outras nove ficaram feridas e foram transferidas a hospitais próximos.