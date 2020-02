Chinesa é detida por ocultar possível contato com coronavírus

Pequim — Uma chinesa de 36 anos da municipalidade de Tianjin, no norte do país, foi detida pela polícia nesta segunda-feira por ter “ocultado deliberadamente” seu contato com uma pessoa de uma área vitimada pelo coronavírus, de acordo com a agência de notícias Xinhua.

Segundo a reportagem, a mulher de sobrenome Liu prejudicou as atividades de prevenção e controle de vírus devido às suas ações, e autoridades locais de segurança públicas a sujeitaram a uma “detenção administrativa”. Não ficou claro se ela já foi libertada.

O número de mortes do vírus recém-identificado na China, que emergiu na cidade de Wuhan, capital da província central de Hubei, chegou a 361 no domingo, e há mais de 17 mil pessoas infectadas.

A China adotou restrições de transporte severas nas áreas mais afetadas pelo vírus e pediu a todos que visitaram Hubei, onde ocorreu a maioria das mortes, a se isolarem durante 14 dias.