Chinesa diz ter driblado fiscalização contra coronavírus na Europa

São Paulo – Uma mulher de Wuhan, cidade que está em quarentena e onde foi registrado o primeiro caso do novo coronavírus na China, disse nas redes sociais que conseguiu driblar a fiscalização contra a doença em um aeroporto na França, deixando autoridades europeias em alerta.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a mulher teria tomado remédios para disfarçar os sintomas que estava sentindo antes de viajar (tosse e febre) por medo se ser impedida de desembarcar na França. Com os sintomas não aparentes, ela disse ter conseguido passar pelos controles alfandegários com tranquilidade.

O post da mulher, que não foi identificada, chegou até as autoridades diplomáticas chinesas na Europa depois de ela sofrer críticas na rede social por sua atitude. A embaixada da China na França disse ter entrado em contato com ela e pediu que ela buscasse os serviços de saúde do país.

Novo Coronavírus na China

O surto do novo coronavírus está deixando autoridades de todo o mundo em estado de alerta. Até o momento, ao menos 400 pessoas foram infectadas e 17 morreram. Entre os países que registraram casos da doença estão Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul.

Na China, os eventos de festividades do Ano Novo, que aconteceriam neste final de semana, foram cancelados em Pequim. Em Wuhan, cidade de 12 milhões de habitantes que foi mais afetada pelo misterioso vírus, o transporte público está suspenso e os voos também.