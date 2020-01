China tem terceiro caso fatal com novos vírus e quase 140 infectados

A China reportou nesta segunda-feira (19) o terceiro caso fatal provocado por um vírus misterioso, responsável por um surto de pneumonia, e quase 140 novos casos de pessoas contaminadas, reforçando as preocupações antes das viagens de milhões de chineses por ocasião do Ano Novo Lunar.

Em Wuhan, a cidade do centro do país onde o novo coronavírus foi descoberto, foram registrados 136 novos casos no fim de semana, enquanto as autoridades anunciaram dois casos em Pequim e um na província de Cantão.

O Japão confirmou na última semana o primeiro caso de infecção do novo coronavírus. O exame de um homem de cerca de 30 anos da região administrativa de Kanagawa, próxima de Tóquio, deu positivo, informou o Ministério da Saúde do Japão em um comunicado emitido nesta quinta-feira.

O Departamento de Estado norte-americano emitiu uma atualização de seu alerta de saúde a respeito de viagens à região de Wuhan na quarta-feira, citando um Alerta de Observação Nível 1 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e exortando os cidadãos a caminho da região a evitarem contato com animais, mercados de animais ou produtos animais, entre outras precauções.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que o novo vírus pode se espalhar e alertou hospitais de todo o mundo.

Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar infecções que vão da gripe comum à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars). Alguns tipos do vírus causam doenças menos sérias, e outros são muito mais graves, como o da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).

O paciente japonês voltou de Wuhan neste mês com febre e foi hospitalizado. Ele teve alta na quarta-feira depois que os sintomas diminuíram, de acordo com o comunicado do Ministério da Saúde.