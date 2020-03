China tem leve alta de novos casos de coronavírus

A China registrou nesta terça (17) 21 novos casos de Covid-19, numa ligeira subida depois de vários dias consecutivos em que o número de novas infecções caiu e quando o país tem menos de nove mil pacientes ativos.

A Comissão de Saúde da China informou que, das 21 novas infecções, anotadas nas últimas 24 horas, 20 são casos importados de outros países. No mesmo período de tempo, 13 pessoas morreram no país devido ao Covid-19, acrescentou.

Até esta terça-feira, as autoridades registraram 80.881 infecções diagnosticadas na China continental, incluindo 68.869 casos recuperados, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.226, desde o início do surto.

Quase todas as mortes ocorreram na província de Hubei, centro da epidemia, onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas. A outra morte ocorreu na província de Shaanxi, no centro da China.

Infecções importadas

As 20 infecções importadas foram detectadas em Pequim, Xangai, Cantão, Zhejiang, Shandong, Guangxi, Yunnan, e Shaanxi.

Estes casos elevaram o número de infectados ativos para 8.976, incluindo 2.830 em estado grave.

Segundo os dados oficiais, 681.404 pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados foram monitoradas clinicamente desde o início do surto, incluindo 9.351 ainda sob observação.

O coronavírus – responsável pela pandemia da Covid-19 – infectou 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram. Das pessoas infectadas em todo o mundo, mais de 75 mil se recuperaram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.