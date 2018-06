China pode impor limites de emissão de poluentes em até 80 cidades

Pequim – A China poderá impor “restrições especiais de emissões” a industrias em 80 cidades, ampliando o programa que atualmente abrange 28 municípios, disse um porta-voz do Ministério do Meio Ambiente nesta sexta-feira (29).

Pequim disse em janeiro que forçaria as indústrias de 28 cidades do norte da China a encarar novas e difíceis restrições às emissões de poluentes, em uma tentativa de reduzir as impurezas na região altamente poluída de Beijing-Tianjin-Hebei.

As empresas dos setores de energia térmica, siderurgia, petroquímica, química, metais não-ferrosos e cimento serão forçadas a cumprir até 25 novos padrões de emissões até outubro, e os produtores de carvão metalúrgico terão mais um ano para fazer os ajustes necessários.

Mas alguns expressaram preocupação de que as restrições mais severas às emissões minariam os esforços para criar igualdade de condições, elevando os custos de produção e dificultando a competição com rivais de outras regiões.

“À medida que a China aumenta as restrições às emissões, acredito que as medidas serão expandidas para mais regiões”, disse Tian Weiyong, chefe de inspeções ambientais do Ministério de Ecologia e Meio Ambiente. “Mas podemos começar com padrões de emissão mais rigorosos nas 80 cidades.”

O novo plano de ação de três anos cobrirá as principais regiões produtoras de carvão de Shanxi e Shaanxi, bem como as principais regiões produtoras de Beijing-Tianjin-Hebei e o delta do rio Yangtze.

Tian disse que a China também iniciaria uma rodada de inspeções para garantir que o fornecimento de gás natural seja suficiente no norte da China neste inverno.