China paga dissidentes para não divulgarem protestos egípcios

Pequim – As autoridades chinesas ofereceram dinheiro a um grupo de ativistas para que deixassem de divulgar informações sobre as revoltas a favor da democracia no Egito e na Tunísia, e evitar que se estendam pelo país asiático, informou nesta sexta-feira um ativista político.

“Estão oferecendo dinheiro para que deixemos de divulgar informações sobre temas como Egito, Tunísia e outros relacionados aos direitos humanos”, assegurou nesta sexta-feira à Agência Efe Chen Xi, ativista político da província chinesa de Guizhou.

Chen e outra dezena de dissidentes foram abordados pelas forças de segurança esta semana, quando distribuíam folhetos com informações da internet e da imprensa internacional sobre as revoltas populares pró-democracia no Egito, censurada parcialmente por Pequim, que só divulga os comunicados oficiais.

“A maioria dos chineses não tem acesso à informação real sobre a situação no Egito e também não dispõem de meios para burlar a censura”, explicou Chen, por isso seu grupo realiza estas atividades de divulgação em todo o país.

Os policiais pediram ao grupo que deixassem de distribuir os folhetos porque era um “momento incomum”, e em troca ofereceram três mil iuanes (US$ 455) para “cobrir as despesas” de impressão.

O líder, um ativista de 72 anos chamado Mi Chongbiao, se negou a aceitar. Não ocorreram prisões, mas a Polícia impediu que eles continuassem a trabalhar.

O fato aconteceu no parque Qianling, situado em Guiyang, capital provincial.

O ativista Chen explicou que ele e seus companheiros fazem parte do que chamam de “comitê de direitos humanos”, e que tanto em Guizhou como em outras províncias chinesas, como Shanxi, Pequim, Cantão e Guangxi Zhuang, realizam estas atividades informativas que são “toleradas” pelas forças de segurança.

A Polícia de Guiyang não confirmou os fatos relatados por Chen.