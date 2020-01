China noticia primeira morte por coronavírus fora da cidade de Wuhan

Da Redação, com agências de notícias

Autoridades chinesas anunciaram nesta quinta-feira a primeira morte devido ao novo coronavírus nos arredores de Hubei, província no centro do país onde se acredita que o vírus tenha surgido.

A comissão sanitária da província de Hebei, no norte, na fronteira com Pequim, disse em comunicado que um homem de 80 anos diagnosticado com o novo vírus morreu na quarta-feira.

O novo vírus já deixou 25 mortos e infectou mais de 600 pessoas na China.

A prefeitura de Pequim cancelou grandes eventos públicos, incluindo duas festividades do Ano Novo Lunar, informou o jornal estatal Beijing News nesta quinta-feira, enquanto autoridades tentam conter a propagação do novo coronavírus.

Separadamente, a China State Railway Group, operadora ferroviária do país, informou que os passageiros poderão receber reembolso total dos bilhetes em todo o país a partir da sexta-feira.

Além disso, duas cidades da China forma isoladas e os transportes foram interrompidos para evitar a disseminação da doença.

