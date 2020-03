China e Coreia do Sul registram menos casos; mortes aumentam na Espanha

A Coreia do Sul relatou nesta segunda-feira o menor número de casos novos de coronavírus desde o pico de 29 de fevereiro e a continuação da tendência de queda de infecções diárias aumentou a esperança de que o maior surto asiático fora da China esteja recuando.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC) disseram que houve 64 casos novos nesta segunda-feira, o que elevou a cifra nacional para 8.961. O total de mortos subiu de 110 para 118.

Os números mais recentes marcaram o 12º dia consecutivo em que o país registrou cerca de 100 infecções novas ou menos – o pico de 29 de fevereiro foi de 909 casos.

Mas autoridades pediram uma vigilância ainda maior, já que os casos importados e pequenos surtos novos continuam a emergir, como em casas de repouso, igrejas e ambientes de trabalho lotados.

“Ainda não estamos dando muita importância aos números, mas como ainda há flutuações, apesar de uma tendência declinante, nossa maior prioridade é evitar infecções grupais esporádicas e casos repatriados”, disse Yoon Tae-ho, diretor-geral de políticas de saúde pública do Ministério da Saúde.

Dos casos novos, 13 foram de viajantes do exterior que foram diagnosticados depois de o governo endurecer as verificações nas fronteiras e impor uma quarentena obrigatória de duas semanas a todos os recém-chegados de longo prazo da Europa.

A Coreia do Sul começou a aplicar no domingo uma diretriz de distanciamento social intensivo por 15 dias, que inclui restrições a eventos de alto risco como reuniões religiosas, esportivas e culturais.

China

A China continental relatou nesta segunda-feira uma queda em sua cifra diária de casos novos de coronavírus, revertendo quatro dias consecutivos de aumentos, e a capital Pequim reforçou as medidas para conter o número de infecções chegando do exterior.

A China teve 39 casos novos confirmados no domingo, disse a Comissão Nacional de Saúde, menos do que os 46 do dia anterior. Todos os casos novos envolveram viajantes vindos do exterior, muitos deles estudantes chineses que voltavam para casa.

Pequim intensificou as medidas para conter as infecções importadas, desviando todos os voos internacionais a partir desta segunda-feira para outras cidades, como Xangai e Xian, onde os passageiros passarão por exames de detecção do vírus.

Estrangeiros que perderem conexões internacionais como resultado da medida terão que deixar a China, disse uma autoridade de imigração no briefing diário da comissão de saúde, acrescentando que os viajantes estrangeiros deveriam “pensar cuidadosamente” antes de escolher Pequim como ponto de trânsito.

Pequim relatou 10 casos novos importados, segundo a Comissão Nacional de Saúde, menos do que os 13 do dia anterior. Autoridades municipais disseram que os casos vieram da Espanha, Reino Unido, França, Estados Unidos e Paquistão. As infecções importadas na capital atingiram 21, sua maior alta diária, no dia 18 de março.

Xangai e Guangzhou também disseram que todos os passageiros internacionais chegando ao país serão submetidos a exames de detecção do coronavírus, ampliando um programa que antes só se aplicava àqueles que chegavam de países seriamente afetados.

Hong Kong proíbe turistas

O governo de Hong Kong informou nesta segunda-feira que vai proibir todas as chegadas de turistas ao território em meio a um aumento no número de casos importados do novo coronavírus, juntando-se a cidades ao redor do mundo na batalha para conter a propagação do vírus.

O governo também afirmou estar avaliando a suspensão da venda de álcool em restaurantes e bares licenciados na cidade, que tem 318 casos confirmados e quatro mortes pela infecção.

Espanha

O número de mortes pelo novo coronavírus na Espanha chegou a 2.182, somando 462 novas fatalidades de um dia para o outro, informou o Ministério da Saúde do país nesta segunda-feira.

O total de casos registrados no país cresceu para 33.089 ante os 28.572 de domingo.