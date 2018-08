China denuncia acusações “irresponsáveis” de Trump contra Pequim

Pequim (AFP) – A China denunciou, neste sábado (25), as declarações “irresponsáveis” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que justificou o cancelamento da viagem à Coreia do Norte de seu secretário de Estado Mike Pompeo pela falta de cooperação de Pequim na desnuclearização de Pyongyang.

“As declarações americanas não correspondem à realidade e são irresponsáveis. Estamos muito preocupados e protestamos solenemente perante os Estados Unidos”, declarou Lu Kang, porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, em comunicado.

Donald Trump manifestou na sexta-feira (24), pela primeira vez desde a cúpula histórica em junho com o líder norte-coreano Kim Jong Un, sua frustração com a falta de progresso na desnuclearização, culpando Pequim pelo impasse, num contexto de guerra comercial entre os dois países.

“Por causa de nossa posição muito mais dura sobre o comércio com relação à China, acho que os chineses não estão ajudando no processo de desnuclearização como fizeram antes [apesar da existência de sanções da ONU]”, escreveu Trump no Twitter.

Neste contexto, o presidente americano pediu a Mike Pompeo para “não ir à Coreia do Norte neste momento”. O secretário de Estado havia anunciado na quinta-feira que viajaria pela quarta vez a Pyongyang na próxima semana.

Em outro tuíte, Trump disse que Pompeo ainda visitaria a Coreia do Norte “no futuro próximo”, destacando que isto provavelmente ocorrerá quando a relação comercial entre Estados Unidos e China se resolver.

Pequim e Washington estão tentando reabrir o diálogo sobre seu conflito comercial.

“Todos os envolvidos [no dossiê nuclear norte-coreano] devem seguir o caminho do acordo político, manter contatos ativos, negociar e levar em conta as preocupações legítimas um do outro”, disse o porta-voz chinês Lu Kang.