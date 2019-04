China critica “mentiras” dos EUA sobre sua relação com a Venezuela

O governo chinês criticou nesta segunda-feira o que chamou de mentiras do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que acusou Pequim de prolongar a crise na Venezuela.

Pequim é o principal credor da Venezuela e mantém relações com o governo do presidente Nicolás Maduro, que também conta com o apoio da Rússia.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lu Kang, disse que Pompeo “caluniou sem justa causa” as relações entre a China e a América Latina, e que Washington vê a região como seu “quintal”.

“Por algum tempo, alguns políticos dos Estados Unidos usam o mesmo discurso, o mesmo roteiro para caluniar a China em todo o mundo, atiçando as chamas e semeando a discórdia”, disse o porta-voz.

“Palavras e ações são desprezíveis, mas mentiras são mentiras, mesmo que você as diga milhares de vezes, elas ainda são mentiras, sr. Pompeo, pare”, exigiu.

Em um discurso no Chile na sexta-feira, Pompeo criticou a China por financiar o governo de Nicolás Maduro.

“Há uma lição a ser aprendida: a China e outros estão sendo hipócritas ao pedir a não intervenção nos assuntos da Venezuela. Suas próprias intervenções financeiras ajudaram a destruir o país”, assegurou o secretário de Estado americano.