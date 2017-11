China critica investigação antidumping sobre alumínio pelos EUA

Pequim – O Ministério do Comércio da China criticou nesta quarta-feira a iniciativa antidumping anunciada pelos Estados Unidos ontem, quando o secretário de Comércio, Wilbur Ross, comunicou o início de uma investigação para combater as importações de alumínio chinês barato.

Em nota, a parte chinesa disse que tomará medidas para proteger as empresas do país, se necessário, e que está “fortemente insatisfeita” com a decisão dos EUA de iniciar a investigação.

A intervenção governamental “no comércio bilateral vai prejudicar os interesses de ambos os países”, dizia o comunicado, citando o chefe do escritório de apoio ao comércio e investigação, ligado ao ministério, Wang Hejun.

Ontem, o Departamento de Comércio dos EUA lançou uma investigação antidumping sobre as folhas de alumínio de liga comum importadas da China.

Foi a primeira vez em 25 anos que o governo americano tomou tal iniciativa sem receber pedidos de companhias americanas.