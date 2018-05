China confirma reunião do chanceler chinês com Kim Jong Un em Pyongyang

O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, se reuniu com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, durante uma visita a Pyongyang, informou nesta quinta-feira a chancelaria de Pequim em sua conta oficial nas redes sociais.

A visita de dois dias de Wang Yi – a maior autoridade do governo chinês a visitar a Coreia do Norte em mais de 10 anos – acontece após a histórica reunião de cúpula intercoreana e precede o encontro previsto para as próximas semanas entre Kim e o presidente americano Donald Trump.

Wang se reuniu na quarta-feira com o chefe da diplomacia norte-coreana, Ri Yong Ho, para discutir, entre outras questões, a desnuclearização na península da Coreia.

Os dois chanceleres também se reuniram no mês passado em Pequim, poucos dias depois de uma viagem de Kim Jong Un a China para um encontro com o presidente Xi Jinping.

Esta foi a primeira viagem Kim ao exterior desde que chegou ao poder em 2011 e aconteceu em um contexto de degelo diplomático.

Wang é o primeiro ministro chinês das Relações Exteriores que visita a Coreia do Norte desde 2007, o que demonstra as difíceis relações entre os dois aliados nos últimos anos.