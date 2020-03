Chilenos retomam protestos e quase 300 são presos

Os manifestantes chilenos retomaram as ruas deem novos episódios de violência. Os confrontos com a polícia levaram 283 pessoas à prisão e deixaram 76 policiais feridos. O transporte público da capital foi temporariamente interrompido. Os protestos contra o presidente, Sebastián Piñera, começaram em outubro passado e provocaram a maior crise social desde a redemocratização do país, em 1990.

As manifestações foram convocadas para o primeiro dia após as férias de verão dos chilenos. Desde a tarde de segunda-feira, milhares de manifestantes se reuniram na Praça Itália, no centro de Santiago. Alguns manifestantes forçaram a interdição do metrô de linhas de ônibus e atearam fogo para formar barricadas nas ruas. As cidades de Antofagasta, Temuco e Concepción também registraram confrontos. Os distúrbios seguiram pela madrugada adentro até a manhã de ontem.

Pelo menos 15 estações ferroviárias da região metropolitana de Santiago também fecharam as portas. As principais estradas que dão acesso à capital mostravam nesta terça-feira, 3, resquícios das manifestações, com semáforos no chão e destroços de barricadas espalhados pelo asfalto.

O ministro do Interior, Gonzalo Blumel, informou que várias delegacias foram atacadas. “Durante a noite, o que vimos foi crime, pura e simplesmente”, afirmou o ministro. “A cidade funcionou, as pessoas puderam realizar suas atividades. Mas à tarde e à noite houve violência. São atos de violência que nada têm a ver com demandas sociais”, afirmou.