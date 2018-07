Chile quer se converter em polo de tecnologia da América do Sul

Santiago – O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse nesta terça-feira (03) que planeja se reunir com os presidentes-executivos da Amazon.com e da Alphabet na próxima semana para pedir apoio no progresso tecnológico do país.

Piñera disse que planeja conversar com vários líderes do setor de tecnologia em uma conferência nos Estados Unidos, na próxima semana, como parte de sua viagem internacional que também inclui visitas à Jamaica, Costa Rica e Panamá.

“Temos reuniões com os principais líderes e pioneiros em avanços tecnológicos, como Larry Page (da Alphabet) e Jeff Bezos (da Amazon), e muitos outros”, disse o presidente chileno a jornalistas.

“Espero contar com essas pessoas e empresas para ajudar o Chile a dar um grande salto em ciência e tecnologia.”

Representantes de Amazon e Alphabet, empresa controladora do Google, não responderam imediatamente a pedidos de comentários fora do horário comercial.

A varejista online vem avaliando a abertura de uma central de processamento de dados no Chile ou na Argentina, duas das maiores economias da América do Sul. Ambos os países têm atraído investimentos da empresa de computação em nuvem e comércio eletrônico.

Piñera se encontrou com a vice-presidente da Amazon Web Services em maio. A executiva, Teresa Carlson, disse após a reunião que a empresa estava procurando investir no Chile a longo prazo, como parte de um plano maior de expansão na América Latina.

O presidente chileno disse que espera converter o Chile em um pólo de serviços digitais e de informação para a América do Sul. O setor recebeu 18 bilhões de dólares em investimentos na última década, segundo dados do Ministério das Telecomunicações do Chile.