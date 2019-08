Chile envia 1º avião-tanque para combater incêndios no Paraguai

Santiago – O Governo do Chile enviou nesta terça-feira um avião-tanque que auxiliará no combate a incêndios no Paraguai, e anunciou ainda ter três outras aeronaves preparadas para voar nos próximos dias.

A previsão é que a atuação inicial seja na área do Pantanal paraguaio, que registra incêndios há mais de uma semana. A área que será coberta é próxima a Bolívia e o Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste do Brasil.

De acordo com as informações dadas hoje pelo ministro da Agricultura chileno, Antonio Walker, o avião tem capacidade para levar 3.100 litros de água e partiu do aeroporto de Santiago para Assunção, com dois pilotos a bordo.

O ministro revelou que o primeiro avião-tanque atuará por um período de 30 dias e que os outros três disponíveis sairão do Chile “diante das necessidades” de Brasil, Bolívia, Peru e Paraguai.

Walker ainda destacou que o Chile sediará em dezembro deste ano a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Segundo o ministro, uma das metas do encontro será encontrar medidas para proteger as florestas e todas as áreas verdes do mundo.

O representante do governo chileno ainda revelou que cerca de 30 bombeiros e oito especialistas em controle de incêndios, embora reconheça que a atuação aérea seja mais efetiva nesse momento. EFE