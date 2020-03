Chile declara estado de catástrofe por surto de coronavírus

Da Redação com Reuters

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, declarou estado de catástrofe no país, uma vez que casos do novo coronavírus começam a crescer.

Os 90 dias de estado de catástrofe concedem ao governo poderes especiais para restringir trânsito e eventos, além de garantir abastecimento alimentar e serviços públicos.

Nos últimos dias, o Chile tem adotado medidas para conter o impacto econômico do Covid-19. Nesta segunda, o governo anunciou o fechamento das fronteiras por 14 dias e o Banco Central cortou a taxa de juros a 1% durante uma reunião extraordinária.

Até o momento, o Chile tem 201 casos de infecção por coronavírus confirmados.