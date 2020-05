Chile anuncia aumento de casos de covid-19 e quarentena geral em Santiago

O ministro da Saúde do Chile, Jaime Manalich, anunciou nesta quarta-feira uma quarentena geral na grande Santiago para conter uma reincidência aguda de casos de coronavírus na capital.

“O mês de maio está se mostrando muito duro para nosso país”, disse Manalich, que relatou que 2.660 casos novos do vírus foram registrados no Chile de terça para quarta-feira, um aumento de 60% no número diário.

O ministro disse que as “novas medidas extraordinárias e duras” que entraram em vigor na sexta-feira são necessárias para abaixar o índice de contágio. Ele também anunciou uma quarentena de âmbito nacional para todas as pessoas acima de 75 anos.

Hoje o Chile tem um total de 34.381 casos confirmados, 14.865 vítimas do vírus que se recuperaram e 12 mortes adicionais entre os 347 óbitos.

Santiago tem uma população de aproximadamente 6,5 milhões de habitantes. A quarentena total ali e nas cidades-satélites vizinhas vem no momento de uma reincidência de casos nas áreas mais ricas do leste da cidade, onde o vírus foi identificado pela primeira vez entre pessoas que voltavam de viagens à Itália e à Ásia.

Manalich pediu aos cidadãos que se unam e encarem as medidas seriamente, além de denunciarem qualquer um que não use máscaras ou respeite o distanciamento social.

“Na verdade, a batalha de Santiago é A batalha crucial na guerra contra o coronavírus”, disse.

Cerca de 313.750 exames da reação em cadeia da polimerase foram realizados em uma população de 18 milhões de habitantes.

Indagado a respeito da alegação de que alguns hospitais públicos fecharam por terem entrado em colapso, ele insistiu que pacientes e recurso médicos já foram transferidos para evitar sobrecarregar determinadas áreas.