Chelsea Clinton não descarta concorrer à Presidência dos EUA

Edimburgo – Chelsea Clinton, filha de Bill e Hillary Clinton, afirmou nesta segunda-feira em Edimburgo que não descarta concorrer à Presidência dos Estados Unidos no futuro se as atuais circunstâncias mudarem.

“Para mim é um ‘não’ definitivo agora, mas é um ‘talvez’ definitivo no futuro porque quem sabe o que o futuro reserva para nós?”, disse Chelsea, que viajou à capital escocesa para apresentar seu livro dedicado ao público infantil sobre mulheres que persistiram diante das adversidades.

A filha do ex-presidente e da ex-secretária de Estado dos EUA afirmou que o atual governo de Donald Trump a “aborrece”, mas ressaltou que não tem planos imediatos de seguir os passos de seus pais.

“Em nível federal, por mais que me aborreça o que faz o presidente Trump, tenho uma grande gratidão pelo que meu congressista e os meus senadores estão fazendo para tentar detê-lo o tempo todo”, disse Chelsea durante um ato do Festival Internacional do Livro.

No entanto, explicou que, embora atualmente sua família se encontre “bem representada”, se a situação mudasse, planejaria apresentar sua candidatura à Casa Branca.

“Se meu vereador se aposentar, se meu congressista e os meus senadores se aposentarem e eu pensar que posso ter um impacto positivo, então acho que realmente teria que repensar a minha resposta a essa pergunta”, afirmou.

A filha dos Clinton também se pronunciou sobre as polêmicas medidas adotadas pelo governo Trump, como a separação de crianças dos seus pais imigrantes na fronteira com o México, um fato que qualificou como “o maior pecado deste momento no nosso país”.

“A cada dia me sinto indignada com algo que o nosso presidente fez, disse, deixou de lado ou descuidou, ou a quem intimidou recentemente no Twitter, ou na televisão”, acrescentou.

Chelsea também se referiu ao impacto da derrota nas eleições presidenciais de 2016 em sua mãe.

“Ela simplesmente continuou persistindo na sua tentativa de ter um impacto positivo na política e fora da política do mesmo modo que a vi fazendo em toda a minha vida”.