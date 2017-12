Chega a 6 número de mortos em acidente de trem e ônibus na França

Paris – O número de mortos após a colisão na quinta-feira de um ônibus de transporte escolar com um trem perto de Perpignan, no sudeste da França, chegou a seis, informaram hoje fontes ligadas à investigação citada pelos veículos de imprensa franceses.

Após a morte ontem de quatro crianças, nesta manhã mais duas meninas de 11 anos faleceram como consequência dos ferimentos provocadas pelo impacto, afirmou a emissora “BFMTV”.

No ônibus viajavam 23 pessoas, incluindo a motorista, que ficou ferida e ainda não foi interrogada.

O acidente aconteceu às 16h03 (horário local de quinta-feira, 13h03 em Brasília) numa passagem de nível com barreira no município de Millas e as causas do acidente estão sendo determinadas por três investigações: uma judicial por homicídios e ferimentos involuntárias, uma administrativa e outra interna.

Nos trabalhos de resgate, segundo resumiu hoje a Prefeitura (delegação de Governo) dos Pireneus Orientais, foram mobilizados 95 bombeiros, 52 gendarmes e 12 agentes de saúde, além de quatro helicópteros que se encarregaram da mudança dos afetados, entre os quais houve 20 feridos de diferente gravidade.

O local do acidente ainda está isolado para a investigação pertinente ser realizada, enquanto no colégio das crianças foi criada uma célula de apoio psicológico para os alunos.