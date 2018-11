Chega a 30.000 o número de evacuados por incêndio devastador na Califórnia

San Francisco – Cerca de 30.000 pessoas foram evacuadas pelo incêndio deflagrado na manhã de quinta-feira no norte da Califórnia, que nas últimas horas arrasou a cidade de Paradise, onde casas e edifícios públicos como igrejas e escolas foram completamente consumidos pelas chamas.

O fogo já queimou mais de 8.000 hectares em menos de 24 horas e segue avançando impulsionado pelo ressecamento do terreno e pelos fortes ventos que sopram na área, segundo os últimos dados do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios do estado (Calfire).

Por enquanto não há confirmação de nenhuma morte, mas sim que há vários desaparecidos e múltiplas pessoas sofreram queimaduras graves.

Ao longo de quinta-feira foram evacuados os pequenos povoados de Pulga, Magalia e Concow, no condado de Butte, além da cidade de Paradise, de 26.000 habitantes, e as zonas rurais de Butte Creek Canyon e Butte Valley.

Na primeira hora desta sexta-feira, as autoridades locais emitiram ordens de evacuação para partes da cidade de Chico, de 90.000 habitantes e para onde avançam as chamas.

A área afetada se encontra a 140 quilômetros de distância da capital da Califórnia, Sacramento, e a 280 quilômetros da área da baía de San Francisco, até onde chega a fumaça do fogo, segundo pôde comprovar a Agência Efe.

O vereador da câmara municipal de Paradise, Scott Lotter, que deixou a cidade junto com sua família, declarou ao jornal “The Sacramento Bee” que “a cidade inteira está em chamas” e descreveu um cenário de “horror e caos” em que as estradas se encontram colapsadas pelo tráfego e os carros abandonados.

O incêndio, batizado de “Camp Fire”, começou na primeira hora da manhã de ontem e se propagou rapidamente por um terreno muito seco e com a ajuda dos fortes ventos de até 80 quilômetros por hora que sopram nessa região.

O governador interino da Califórnia, Gavin Newsom, solicitou ao governo federal uma declaração presidencial de emergência que desbloquearia recursos físicos e financeiros adicionais para a área afetada.

Os incêndios de grandes proporções na Califórnia são cada vez mais frequentes e violentos, como demonstra o fato de que, de acordo com os registros oficiais que remontam até 1932, quatro dos cinco mais destrutivos da história do estado ocorreram nos últimos seis anos.

No último mês de setembro, os bombeiros deram por controlado o incêndio Mendocino Complex, ativo desde julho e considerado o maior dos já documentados na história da Califórnia.