Chefe do Pentágono visita a China para falar da Coreia do Norte

O secretário de Defesa americano Jim Mattis, realiza esta semana sua primeira visita à China em meio a crescentes tensões com esse país, com o qual Washington conta, no entanto, com ajuda em suas negociações com a Coreia do Norte.

O chefe do Pentágono indicou aos jornalistas que o acompanham em sua viagem de quatro dias pela Ásia que deseja discutir planos estratégicos com Pequim, que instalou sistemas sofisticados de armamento em pequenas ilhas artificiais do Mar da China meridional, em apoio a suas reivindicações territoriais.

Mattis depois irá a Seul para se reunir com seu colega Song Young-moo, terminando seus compromissos na sexta, em Tóquio, onde conversará com o ministro da Defesa japonês Itsunori Onodera.

As reuniões têm o mesmo objetivo: tranquilizar os aliados de Washington sobre a permanência do compromisso dos Estados Unidos de defendê-los, apesar da surpreendente anulação das manobras militares conjuntas com a Coreia do Norte por parte do presidente Donald Trump, previstas para o final de agosto.