Chefe do BID apoia presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, expressou nesta quarta-feira (23) sua disposição a trabalhar com Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela para buscar a saída do presidente Nicolás Maduro do poder.

“O BID manifesta sua vontade de trabalhar com o Presidente Interino da Venezuela, Juan Guaidó @jguaido, para assegurar a continuidade do nosso apoio ao desenvolvimento do povo venezuelano”, disse Moreno, em um momento em que a autoproclamação do líder do Parlamento ganhava apoio internacional.