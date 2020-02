Chefe da força-tarefa do Irã contra o coronavírus é infectado

São Paulo — O chefe da força-tarefa do Irã contra o coronavírus, Iraj Harirchi, foi infectado pela doença, segundo informaram autoridades do país nesta terça-feira.

O anúncio veio um dia depois de Harirchi – que também é vice-ministro da Saúde do país – tentar minimizar o perigo imposto pelo surto, durante coletiva de imprensa em Teerã.

Mais cedo, o Irã atualizou seu número de mortos pela doença para 15, com um total de 95 casos confirmados.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou durante coletiva de imprensa que o governo do presidente Donald Trump está “profundamente preocupado” com a possibilidade de o Irã ter suprimido informações vitais sobre os casos de coronavírus no país. Pompeo não deu detalhes sobre o assunto.

Desde a semana passada, o avanço do coronavírus no Irã e na Coreia do Sul e, desde ontem na Itália, é avaliado como preocupante pela Organização Mundial de Saúde (OMS)