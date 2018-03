Centenas de pessoas vão a enterro de jornalista eslovaco

Viena/Bratislava – Várias centenas de pessoas foram neste sábado a Stiavnik, no norte da Eslováquia, ao enterro do jovem jornalista investigativo Khan Kuciak, encontrado assassinado a tiros na segunda-feira passada junto com sua companheira.

Segundo informa a imprensa local, o jornalista do portal “aktuality.sk”, que pertence ao grupo germânico-suíço Ringier Axel Springer Media, foi enterrado vestido com seu terno de noivo com o qual ia se casar este ano.

Sua noiva, Martina Kusnirova, também assassinada a tiros, já tinha sido enterrada na sexta-feira, vestida com seu vestido de casamento.

A cerimônia no cemitério de Stiavnik começou com a leitura de um poema que Kuciak, de 27 anos idade, tinha escrito para sua noiva para a ocasião do casamento, prevista para maio próximo.

No seu último artigo, publicado de forma póstuma e incompleto, o jornalista denuncia a suposta relação entre o partido governante SMER e a máfia italiana.

Poucas horas antes do enterro, sete detidos em relação a este caso foram postos em liberdade.

Trata-se do empresário italiano Antonio Vadala e vários membros da sua família, todos mencionados no último artigo de Kuciak e postos em liberdade após 48 horas de detenção.

O assassinato do jornalista causou uma onda de indignação na Eslováquia, onde na sexta-feira milhares de pessoas foram para as ruas de Bratislava para expressar seu repúdio pelo sucedido e lembrar os assassinados.

Para a tarde deste domingo está previsto um concerto ao ar livre em Bratislava para prestar homenagem aos assassinados. EFE