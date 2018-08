Centenas de pessoas protestam por suposta fraude eleitoral no Paquistão

Islamabad – Centenas de integrantes de vários partidos políticos protestaram nesta quarta-feira em frente ao edifício da Comissão Eleitoral do Paquistão (ECP, na sigla em inglês) em Islamabad pela suposta fraude nas eleições gerais de 25 de julho, nas quais venceu o partido o Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) do ex-jogador de críquete Imran Khan.

“Comissão eleitoral, renuncie” e ” Fraude eleitoral, inaceitável” eram alguns dos slogans entoados pelos manifestantes no protesto organizado pela Aliança do Paquistão por Eleições Livres e Justas (PAFFE), um grupo formado por 11 partidos que se uniram contra a suposta fraude.

Em frente à sede da ECP aconteceu uma cena incomum no país, pois se misturaram as bandeiras verdes com um tigre da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-n), a tricolor vermelha, preta e verde de seu grande rival, o Partido Popular do Paquistão (PPP), e as vermelhas do regional Partido Nacionalista Awami (ANP), entre outros grupos políticas.

“É um mandato roubado e entregue a Imran Khan. Ele não representa a livre escolha do povo do Paquistão”, disse no protesto Ahsan Iqbal, líder do PML-n e ex-ministro de Interior no último governo.

O político afirmou que os diferentes partidos reivindicam a formação de uma comissão judicial que averigue as alegações de fraude e a apuração dos votos, e assegurou que os protestos vão continuar se suas reivindicações não forem atendidas.

Nas eleições, o PTI de Khan obteve 116 das 270 cadeiras em jogo, enquanto a PML-n do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif obteve 64 assentos.

O líder da aliança de partidos religiosos Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), Fazlur Rehman, avisou que o grupo “não aceitará” a forma como Imran Khan foi “imposto” pelos “poderes estabelecidos”, eufemismo com o qual se refere ao todo-poderoso exército do país.

Durante a tensa campanha eleitoral, partidos e grupos de direitos humanos denunciaram pressões por parte dos “poderes estabelecidos” à imprensa e a alguns candidatos, para favorecer o PTI.

O anúncio dos resultados do pleito foi adiado em mais de dois dias e vários partidos denunciaram que seus representantes foram expulsos dos colégios eleitorais durante a apuração de votos.

O PTI tem planejada a formação de governo para meados deste mês com uma coalizão com outros partidos menores.