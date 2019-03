Centenas de combatentes do Estado Islâmico desistem no leste da Síria

PERTO DE BAGHOUZ (Reuters) – Centenas de combatentes do Estado Islâmico se renderam na quarta-feira e centenas de outros jihadistas foram pegos tentando escapar do último pequeno pedaço de terra do grupo no leste da Síria, disse um comandante da milícia que estava cercando-o.

Combatentes do Estado Islâmico no enclave em Baghouz perto da fronteira iraquiana têm desistido em grande número nesta semana, após um ataque feroz no local no sábado e domingo. O número de jihadistas que permanecem no enclave é incerto.

A milícia das Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiada pelos Estados Unidos, diminuiu o seu ataque para permitir que milhares de civis deixassem Baghouz, continuando um êxodo que começou quando foi anunciada a batalha final pelo enclave no mês passado.

Um número muito maior de pessoas do que o imaginado estava em Baghouz, segundo a FDS, e a milícia queria que todos saíssem antes de invadir a área ou forçar a rendição do Estado Islâmico lá.

A queda de Baghouz marcaria o fim do domínio do autoproclamado “califado” do Estado Islâmico sobre um território povoado, embora alguns combatentes ainda estejam escondidos em um deserto remoto ou tenham ido para a clandestinidade para travar uma guerrilha de insurgência.

