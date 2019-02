Cem feridos e 24 detidos após Marcha da Dignidade na Espanha

MADRID – Confrontos isolados entre um grupo de manifestantes e forças de segurança após a “Marcha da Dignidade”, em Madrid, deixaram 101 feridos e 24 presos, disseram autoridades neste domingo.

Centenas de milhares de pessoas de toda a Espanha saíram às ruas no sábado contra as medidas de austeridade do governo, numa demonstração em Madrid que ocorreu pacificamente durante quase todo o dia.

Mas, no final da marcha, um pequeno grupo de manifestantes entrou em confronto com a polícia, atirando pedras e materiais de construção, destruindo vidros de agências bancárias, caixas eletrônicos.

De acordo com o governo em Madrid, 24 pessoas foram presas.

Enquanto isso, os organizadores da marcha condenaram a violência e criticaram a ação da polícia.