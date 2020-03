Os casos confirmados de coronavírus subiram para 147.838 no mundo. O Ministério da Saúde da China informou que mais 13 pessoas morreram devido ao vírus, elevando para 3.189 o número total de óbitos no país asiático (sem contar os balanços de Hong Kong e Macau).

Cerca de 80,8 mil pessoas foram contaminadas na China. A melhora do cenário levou as autoridades chinesas a flexibilizar as restrições de deslocamento na província de Hubei, onde fica Wuhan, de onde surgiu a pandemia.