Caso de vírus similar ao SARS é detectado no Reino Unido

Londres – O 11º caso mundial do novo coronavírus próximo ao SARS foi diagnosticado em um habitante do Reino Unido, da mesma família que um paciente tratado da mesma doença, o que “sugere uma transmissão de pessoa a pessoa”, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades sanitárias do país.

Segundo a agência britânica de proteção à saúde (HPA), trata-se do terceiro caso do vírus da família do SARS detectado no Reino Unido. Até hoje, o vírus provocou a morte de cinco pessoas (três na Arábia Saudita e duas na Jordânia).

O paciente mora no Reino Unido e não fez viagens recentemente. A HPA declarou em comunicado oficial que o caso elevava “a onze o número de casos confirmados no mundo”.

Em 11 de fevereiro, a agência indicou que o vírus foi diagnosticado em um habitante do Reino Unido que havia viajado recentemente para o Paquistão e Oriente Médio.

“A confirmação de uma infecção do novo coronavírus em uma pessoa que não viajou para o Oriente Médio sugere que houve transmissão de pessoa a pessoa e que ela aconteceu no Reino Unido”, declarou o professor John Watson, chefe do departamento de doenças respiratórias da HPA. Contudo, “o risco no país continua muito pequeno”, afirmou.

Os coronavírus fazem parte de uma grande família que inclui vírus responsáveis por simples resfriados, mas também pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que provocou uma epidemia de “pneumonia atípica” em 2003, causando a morte de 800 pessoas.