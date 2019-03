Casal é detido no Irã após pedido de casamento em público

Teerã – A polícia iraniana deteve um casal por conta de um pedido de casamento em público, ato considerado “contrário às normas islâmicas”, informou neste sábado a imprensa local.

A polícia explicou que a detenção aconteceu devido às “exigências do povo”, após divulgação nas redes sociais das imagens do ato, que aconteceu em um shopping na cidade de Arak, no centro do Irã.

Uma fonte policial citada pela imprensa local explicou que os agentes tiveram que intervir porque “esse ato degenerado da cultura ocidental coloca em perigo a moral pública”.

“Os dois jovens foram detidos e apresentados diante da autoridade judicial”, acrescentou a fonte, que informou que ambos foram liberados após pagarem uma fiança até que “o veredicto final seja emitido”.

Nas imagens o casal aparece em um shopping cercado por um grupo de pessoas e balões coloridos.

Em um dado momento, o noivo põe o anel de compromisso no dedo da noiva e o público presente aplaude, enquanto ela se emociona e abraça o rapaz, segundo as imagens divulgadas.

No Irã há segregação de sexos nas escolas, os ônibus têm partes separadas para homens e mulheres e os trens do metrô contam com vagões separados por sexos. Além disso, as demonstrações de afeto em público são restringidas pelas leis. EFE