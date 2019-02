Casal britânico ganha R$ 470 milhões na loteria

Londres – Um casal britânico com dois filhos pequenos foram os ganhadores de 148,6 milhões de libras (quase R$ 470 milhões), o segundo maior prêmio da história do “Euromilhão” no Reino Unido.

A notícia foi revelada pelo próprio casal por meio de um comunicado enviado à imprensa. Adrian Bayford, de 41 anos, é co-proprietário de uma loja de música, e sua esposa, Gillian, de 40 anos, trabalha em um hospital de Cambridge. Os dois receberam a notícia na sexta-feira passada quando estavam em casa, em Haverhill, no condado de Suffolk, no momento em que colocavam seus filhos para dormir.

“Estava vendo as notícias na televisão quando anunciaram que uma pessoa tinha ganhado o Euromilhão, mas Gillian disse que não tinha tido tempo de comprar um bilhete”, contou Adrian, que fez a aposta premiada.

“Nossos filhos tinham acordado e ela foi no quarto tentar colocá-los para dormir de novo, enquanto eu conferia os números. À medida que iam coincidindo com os meus, simplesmente não podia acreditar”, disse.

Adrian correu para contar a sua mulher, mas ela só se preocupava em não acordar as crianças. “Estava tentando contar que tínhamos ganhado na loteria e ela não parava de me dizer pra não fazer barulho!”, lembrou Adrian sorridente.

O casal, que se transformou nos sétimos ganhadores do Euromilhão no Reino Unido neste ano, passou o resto da madrugada telefonando aos familiares e buscando pela internet formas de investir a fortuna.

Entre os planos estão a compra de uma casa nova, um carro, percorrer as Montanhas Rochosas da América do Norte de trem, viajar com seus filhos para a Disney e doar uma parte do prêmio a organizações beneficintes infantis.

“Será fantástico poder passar mais tempo em família. O dinheiro chegou no momento certo para nós e vai beneficiar toda a família”, afirmou Gillian, antes de posar com um grande cheque que faz deles donos do segundo maior prêmio do Euromilhão no país.

O prêmio mais alto, avaliado em 161 milhões de libras, foi dado em julho do ano passado ao casal de escoceses Colin e Chris Weir.