Casa de líder do governo de Mianmar é alvo de ataque

Bangcoc – Um homem lançou nesta quinta-feira um coquetel molotov contra a casa de Aung San Suu Kyi, líder de fato do governo de Mianmar, em Rangum, sem que o ataque tenha deixado feridos ou danos materiais consideráveis, de acordo com informações da polícia.

As autoridades abriram uma investigação para identificar e deter ao suspeito, de aproximadamente 40 anos, e buscam esclarecer o motivo do ataque, segundo a emissora de TV “Channel NewsAsia”.

No momento do incidente, Aung San, ministra das Relações Exteriores e conselheira de Estado do Governo de Mianmar, estava na capital Naypyidaw, onde reside grande parte do ano desde entrou para a política.

A polícia distribuiu fotografias de um homem, de aproximadamente 1,65 metro de altura, que supostamente teria lançado a bomba contra o complexo residencial onde Aung San Suu Kyi cumpriu mais de 15 anos de prisão domiciliar por imposição da extinta junta militar.

O suspeito, que vestia uma camiseta rosa e um longi – uma espécie de canga masculina – azul, fugiu a pé após o ataque.

A polícia aumentou a segurança na região e levantou barricadas provisórias a cerca de 100 metros do portão principal.

A casa, localizada em uma das áreas mais exclusivas da antiga capital, se transformou em um ponto turístico para onde vão os seguidores de Aung San Suu Kyi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, em 1991.