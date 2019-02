Casa Branca vai divulgar relatório sobre vigilância

Washington – O relatório de um painel independente feito para o presidente norte-americano, Barack Obama, sobre as práticas de vigilância dos Estados Unidos será apresentado nesta quarta-feira, disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.

As recomendações do relatório destinam-se contribuir com a base de decisões de Obama sobre como conter a Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), após revelações do ex-contratado da agência de espionagem Edward Snowden sobre as amplas práticas de vigilância.

Obama, que deve anunciar suas decisões sobre a NSA em janeiro, se reuniu com membros do painel de revisão independente na Casa Branca.