Casa Branca se prepara para negociar sobre gastos e imigração

WEST PALM BEACH, Estados Unidos (Reuters) – A Casa Branca disse nesta sexta-feira estar pronta para iniciar conversas na próxima semana com líderes republicanos e democratas sobre política de imigração, gastos do governo e outras questões que precisam ser resolvidas no início de 2018.

A esperada retomada da atividade legislativa acontece no momento em que republicanos e democratas começam a se preparar para as eleições legislativas de meio de mandato em novembro. O partido do presidente republicano Donald Trump quer manter o controle do Congresso enquanto os democratas buscam abertura para lutar por assentos no Senado e na Câmara dos Deputados.

Na quarta-feira, o chefe de orçamento de Trump, Mick Mulvaney e o diretor de assuntos legislativos, Marc Short, se reunirão com o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell e o presidente da Câmara, Paul Ryan, ambos republicanos – e seus equivalentes democratas, Senador Chuck Schumer e a deputada Nancy Pelosi, disse a Casa Branca.

Isto acontecerá após um fim de semana com sessões de estratégia para Trump, McConnell e Ryan em 6 e 7 de janeiro, no retiro presidencial de Camp David, segundo a Casa Branca.

O Senado volta a trabalhar no dia 3 e a Câmara no dia 8 de janeiro. O Congresso aprovou um projeto de lei de financiamento das eleições antes da pausa para o Natal, mas precisa chegar a um acordo sobre gastos com defesa e vários programas domésticos até 19 de janeiro, ou o governo será paralisado.