Casa Branca planeja substituir Tillerson, diz imprensa

Nova York – A Casa Branca planeja destituir o secretário de Estado, Rex Tillerson, para substituí-lo pelo atual diretor da CIA, Mike Pompeo, segundo publicam nesta quinta-feira diferentes veículos de imprensa locais.

O jornal “The New York Times”, que cita funcionários do alto escalão do governo, afirma que Pompeo seria substituído na CIA pelo senador republicano Tom Cotton, figura próxima ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o jornal, o primeiro a antecipar as intenções da Casa Branca, não está claro se o plano já conta com a aprovação final de Trump, que segundo várias informações mantém uma tensa relação com Tillerson.

Por sua vez, o presidente americano evitou nesta quinta-feira responder aos rumores de que planeja substituir seu secretário de Estado, ao ser perguntado sobre o assunto por um jornalista durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca com o príncipe do Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa.

“Ele está aqui. Rex está aqui”, se limitou a responder Trump, sem fazer mais nenhum comentário.

O futuro do secretário de Estado dentro do governo está há meses indefinido, em meio a contínuos rumores sobre sua possível saída por conta de suas diferenças com Trump.

Em outubro, Tillerson se viu obrigado a negar publicamente que estivesse pensando em renunciar diante da insistência desses rumores.

“Nunca considerei deixar o cargo”, disse então Tillerson em um comparecimento surpresa aos veículos de imprensa, pouco depois de a rede de televisão “NBC” indicar que o secretário de Estado pensou em renunciar devido às suas crescentes tensões com a Casa Branca e que inclusive chamou Trump de “idiota” durante uma reunião privada.

Há meses, o nome da embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, é levantado como possível substituta, algo que ela sempre negou.

Segundo o “The New York Times”, o favorito para assumir o cargo agora é Pompeo, e seu posto na CIA seria ocupado, a princípio, por Cotton, que foi um dos principais aliados de Trump no Senado.

No entanto, o jornal adverte que ainda há discussões dentro do governo sobre se o senador é mais útil para o presidente em seu atual cargo ou como chefe da inteligência americana.