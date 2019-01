Casa Branca: indiciamentos não têm a ver com conluio com Rússia

Washington – Os indiciamentos de dois assessores da campanha de Trump, ocorridos nesta segunda-feira, não têm nada a ver com o presidente Donald Trump nem com sua campanha e não mostram evidências de conluio entre a campanha e a Rússia, disse uma porta-voz da Casa Branca.

“O anúncio de hoje não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver com a campanha do presidente ou a atividade da campanha”, disse a porta-voz Sarah Sanders em um briefing. “Nós temos dito, desde o primeiro dia, que não há provas de conluio Trump-Rússia, e nada no indiciamento de hoje muda isso”, acrescentou.