Casa Branca diz ser contra legalização de “todas as drogas” no México

Washington – A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse nesta quarta-feira que o governo americano é contrário à possibilidade de que o México legalize “todas as drogas” no país, depois que um membro da equipe do presidente eleito Andrés Manuel López Obrador disse que descriminalização de certos narcóticos pode ser considerada.

“Não apoiaríamos a legalização de todas as drogas em lugar algum, e certamente não queremos nada que possa permitir que mais drogas entrem no nosso país”, afirmou, em entrevista coletiva, a porta-voz.

Sarah deu essa resposta para uma pergunta sobre os supostos planos de López Obrador de legalizar “todas as drogas ” no México, embora isso não seja exatamente o que o futuro Executivo mexicano propôs. Há duas semanas, a próxima secretária de governo mexicano, Olga Sánchez Cordero, sugeriu descriminalizar o uso recreativo da maconha e papoula para “pacificar” o país, que sofre com altos índices de criminalidade e violência por causa do tráfico.

Ontem, em uma conferência, ela disse que o líder eleito não descartará via alguma para conseguir a pacificação do país, incluindo a “descriminalização das drogas”, mas disse isso em termos gerais e sem concretizar sobre quais narcóticos se referia.

Nos Estados Unidos, nove estados e a cidade de Washington descriminalizaram o uso recreativo da maconha, mas o procurador-geral americano, Jeff Sessions, ordenou o cumprimento da legislação federal que estabelece que o uso de maconha é ilegal, o que gerou confusão no país.

Sarah também reiterou hoje que os Estados Unidos fizeram “muitos avanços nas conversas com o México” para conseguir um acordo comercial bilateral, mas insinuou que isso não significa necessariamente o fim da renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

“Seguimos com as conversas nos dois canais”, indicou ela ao ser perguntada pelo futuro do tratado assinado em 1994 com o México e o Canadá.

Hoje, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que seu governo teve conversas “muito boas” com a equipe de López Obrador sobre o possível “acordo comercial” bilateral.

“Estamos indo muito bem com o México. Tivemos conversas realmente boas com eles, e posso dizer que as coisas estão bem avançadas e continuamos nos aproximando”, explicou Trump, acrescentando que “mais tarde” negociará com o Canadá.