Casa Branca defende nomeações de Trump ao FED

WASHINGTON – Integrantes da Cúpula da Casa Branca defenderam neste domingo o plano do presidente americano Donald Trump de nomear dois políticos leais à administração para o conselho do Federal Reserve, desconsiderando controvérsias acerca das suas vidas pessoais e suas qualificações para ajudarem a dirigir o mais poderoso Banco Central do mundo.

O conselheiro econômico da Casa Branca Larry Kudlow e chefe de gabinete interino do presidente, Mick Mulvaney, usaram entrevista neste domingo a programas de televisão para defender o plano de Trump de nomear o comentarista econômico Stephen Moore e o empresário e ex-candidato presidencial Herman Cain para preencher as vagas abertas no Conselho.

“O presidente mantém a indicação desses dois senhores neste momento”, disse Kudlow à CNN. “Nós temos duas vagas abertas. O presidente tem todo direito de indicar pessoas que compartilham da sua filosofia econômica.”