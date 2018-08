Casa Branca confirma que Trump não irá ao funeral do senador John McCain

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não irá ao funeral do senador republicano John McCain, que faleceu há dois dias após lutar contra um câncer cerebral, informou a Casa Branca nesta segunda-feira em comunicado.

Trump enviará como representantes três funcionários do governo: o secretário de Defesa, James Mattis, o chefe de gabinete, John Kelly, e o assessor de segurança nacional, John Bolton.

O porta-voz da família de McCain, Rick Davis, citado pelo jornal “The Washington Post”, tinha antecipado que o presidente não tinha a intenção de comparecer ao funeral.

No lugar de Trump, os ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush discursarão no funeral do senador, marcado para ocorrer no próximo sábado, na Catedral de Washington. Um dia depois, o veterano da Guerra do Vietnã será sepultado na base naval de Annapolis.

Apesar de serem ambos do Partido Republicano, Trump e McCain não eram próximos, fato conhecido publicamente. Por isso, depois de ser informado sobre a gravidade de sua doença, o próprio senador disse que não queria que o presidente discursasse em seu funeral.