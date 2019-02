Casa Branca comemora acordo no Senado e pede aprovação

Washington – A Casa Branca comemorou nesta quarta-feira o acordo alcançado entre democratas e republicanos no Senado dos Estados Unidos para evitar que o país declare moratória e reabra a administração e pediu que o Congresso o aprove o “mais rápido possível” para acabar com a crise fiscal.

“O presidente (Barack Obama) acredita que este acordo tem o necessário para reabrir a administração e eliminar a ameaça de obstrução que já danificou nossa economia”, disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, em entrevista coletiva.

Obama “aplaude Reid (líder da maioria democrata no Senado) e McConnell (líder da minoria republicana no Senado) por trabalharem juntos para chegar a este acordo e encoraja o Congresso a atuar rapidamente para acabar com esta paralisação e proteger a confiança e o crédito dos Estados Unidos”, acrescentou Carney.