Casa Branca apoia leis mais duras para compra de armas, diz Trump

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o endurecimento dos processos para aquisição de armas de fogo tem apoio total da Casa Branca e voltou a defender a presença de professores armados nas salas de aula.

“A legislação está caminhando para frente. Os bump stocks logo serão proibidos. Professores altamente treinados terão permissão para portar armas, iniciativa sujeita a lei estadual”, escreveu Trump no Twitter.

Ele disse ainda que tudo está avançando rápido, apesar do pouco apoio político à causa, e reiterou que se as escolas continuarem sendo zona livre de armas, “violência e perigo são convidadas a entrar”.

Os comentários do presidente americano foram feitos em meio a um debate acalorado que se espalhou pelos EUA após o ataque a tiros no mês passado em uma escola da Flórida que provocou a morte de 17 pessoas.

No último sábado (10), o Departamento de Justiça dos EUA emitiu uma regulação para proibir os bump stocks, dispositivos com os quais algumas armas de fogo podem disparar tão rapidamente quanto metralhadoras. Além disso, o governador da Flórida, Rick Scott, assinou uma lei que eleva a idade mínima para a compra de fuzis, de 18 para 21 anos, e impõem um período de espera de três dias para a compra de qualquer armamento.

As medidas geraram protesto da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês), que entrou com uma ação judicial contra o Estado da Flórida para bloquear a lei. Para a NRA, a idade mínima é injusta para as pessoas de 18 a 20 anos e a nova lei viola a Segunda Emenda da Constituição americana, que discorre sobre o direito dos cidadãos de possuir e portar armas.