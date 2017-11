Casa Branca anuncia discurso de Trump nesta terça-feira

O presidente americano, Donald Trump, discursará na Casa Branca nesta terça-feira (28), informaram fontes oficiais, após as notícias de um novo teste com míssil pela Coreia do Norte e com o risco crescente de o governo americano sofrer um apagão.

A Casa Branca informou que Trump falará por volta das 15h00 (18h de Brasília) do Salão Roosevelt, na sede do Executivo americano.

Embora não tenha dado detalhes sobre os assuntos que o presidente vai abordar, a convocação foi anunciada logo após a notícia de um novo lançamento de míssil pela Coreia do Norte.

O disparo de teste, efetuado mais de dois meses depois do último, representa um desafio aos esforços diplomáticos do presidente após sua visita à Ásia, que teve como objetivo – em suas palavras – “unir o mundo contra a ameaça que representa o regime norte-coreano”.

Ocorre, ainda, uma semana após Washington voltar a incluir Pyongyang na lista de países que patrocinam o terrorismo.

Segundo a Casa Branca, o presidente Trump foi informado do disparo do míssil balístico norte-coreano quando artefato ainda estava no ar.

Trump estava visitando o Congresso no momento do lançamento e “foi infirmado sobre a situação na Coreia do Norte, enquanto o míssil ainda estava no ar”, explicou sua porta-voz, Sarah Sanders.

Mais cedo, o Pentágono havia informado ter detectado “por volta das 18H30 GMT (16h30 de Brasília) um provável teste com disparo de míssil proveniente da Coreia do Norte.

O disparo ocorreu na província de Pyongyang do sul e o artefato voou na direção leste.

Seul, por sua vez efetuou “um disparo de precisão” de um míssil como resposta, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.